أمريكا: إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة

هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بألا نية لديهم لفعل ذلك، لكن قد تكون هناك فترة انتقالية بعد انتهاء الصراع الدائر حاليا.

وشدد بلينكن على ضرورة ألا تعاود إسرائيل احتلال قطاع غزة بعد نهاية الحرب التي تخوضها حاليا ضد حماس.

وأكد للصحفيين إثر اجتماع في طوكيو لوزراء خارجية دول مجموعة السبع على وجوب “عدم إعادة احتلال غزة بعد النزاع”.

وقال: “لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة. فهذا ببساطة يمهد لتكرار ما حدث في 7 أكتوبر. من الواضح أيضا أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة”.

وأضاف: “الآن، الحقيقة هي أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما في نهاية الصراع. لا نتوقع إعادة احتلال وما سمعته من القادة الإسرائيليين هو أنه ليس لديهم نية لإعادة احتلال غزة”.

وأوضح أنها تتضمن “عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، ليس الآن ولا بعد الحرب، وعدم استخدام غزة منصة للإرهاب أو هجمات عنيفة أخرى، وعدم إعادة احتلال غزة بعد النزاع”.

وأشار بلينكن إلى أن الشروط الأخرى تشمل “عدم محاولة حصار غزة” أو “أي تقليص في أراضي” القطاع الفلسطيني.

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