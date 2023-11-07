القنصلية العامة ب”تولوز” تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة

2023-11-07 / 23:48
0

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

في إطار الإحتفالات التي تنظمها البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية عبر العالم بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، ونتائجها المبهرة التي وقفت لها الأمم إجلالا واحتراما لمبدعها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وتقديرا لمكونات الشعب المغربي العظيم الذي لبى نداء المسيرة وجعل منها محطة تاريخية تتوارثها الأجيال أبا عن جد، خلدت القنصلية العامة ب”تولوز” الفرنسية مساء هذا اليوم الثلاثاء بمقر البعثة إحتفالا مميزا بهذه الذكرى الغالية على نفوس المغاربة قاطبة.

واستهلت القنصل العام ” نادية تالمي” هذا اللقاء بافتتاحية موفقة، عبرت خلالها عن مكانة ذكرى المسيرة الخضراء المجيدة في قلوب المغاربة، مضيفة أنها محطة تاريخية في مسار المغرب نحو تحرير أراضيه، كما سردت القنصل العام باستفاضة أهم المراحل التاريخية التي طبعت هبة المغاربة نحو الحدود بعد الخطاب التاريخي الذي ألقاه الراحل الحسن الثاني قبيل إنطلاقة حشود المتطوعين لمعانقة رمالهم وهم يحملون المصاحف والأعلام المغربية.

ولم تفوت “نادية تالمي” هذه المناسبة للتأكيد على مغربية الصحراء وإبراز الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس من أجل خلق تنمية مستدامة في أقاليمنا الصحراوية والتي تحققت عبر عدد كبير من المشاريع والأوراش الإصلاحية المهمة والبنيات التحتية الحديثة ناهيك عن مشاريع أخرى ترتبط بشبكة الطرق السيارة وتعزيز الربط الجوي بمختلف مطارات الجنوب لضمان إقلاع إقتصادي جيد يعود على ساكنة المناطق الجنوبية بالنفع ويوفر أكبر عدد من مناصب الشغل.

وحضر هذا الحفل عدد كبير من أبناء الجالية المغربية بتولوز وبعض أفراد الجالية الإفريقية وشخصيات أخرى، حيث تم الإستماع إلى النشيد الوطني وعرض شريط وثائقي يتضمن أقوى اللحظات والمشاهد بمناسبة المسيرة الخضراء

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مغاربة إيطاليا بلاتيانو في قلب حدث المسيرة الخضراء

مغاربة إيطاليا بلاتيانو في قلب حدث المسيرة الخضراء

2023-11-06 / 19:34
Photo of نابولي..تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين في لاتيانو

نابولي..تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين في لاتيانو

2023-11-05 / 10:49
Photo of أنفيرس: قنصلية نموذجية بمواصفات بيئية عالية تخدم مغاربة العالم

أنفيرس: قنصلية نموذجية بمواصفات بيئية عالية تخدم مغاربة العالم

2023-11-02 / 12:44
Photo of موقع موالي للبوليساريو بإسبانيا يشوش على عمل القنصلية المغربية بلاس بالماس

موقع موالي للبوليساريو بإسبانيا يشوش على عمل القنصلية المغربية…

2023-10-30 / 13:28
Photo of مصرع أم مغربية و3 من أطفالها في حادث سير مروع باسبانيا

مصرع أم مغربية و3 من أطفالها في حادث سير…

2023-10-27 / 17:53
Photo of إيطاليا..العصابات “تصفّي” مهاجرا مغربيا رميا بالرصاص

إيطاليا..العصابات “تصفّي” مهاجرا مغربيا رميا بالرصاص

2023-10-24 / 22:45
Photo of جثة مهاجر مغربي في الشارع العام تستنفر السلطات الإيطالية

جثة مهاجر مغربي في الشارع العام تستنفر السلطات الإيطالية

2023-10-18 / 14:54
Photo of “310” آلاف مغربي في “الضمان الإسباني”

“310” آلاف مغربي في “الضمان الإسباني”

2023-10-17 / 12:01
Photo of لقاء تواصلي مع مغاربة بلجيكا حول “برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال”

لقاء تواصلي مع مغاربة بلجيكا حول “برنامج إعادة إعمار…

2023-10-14 / 22:28
Photo of إيطاليا.. قطار يدهس مهاجرا مغربيا ويرديه قت.يلا

إيطاليا.. قطار يدهس مهاجرا مغربيا ويرديه قت.يلا

2023-10-04 / 12:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق