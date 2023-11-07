القنصلية العامة ب”تولوز” تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

في إطار الإحتفالات التي تنظمها البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية عبر العالم بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، ونتائجها المبهرة التي وقفت لها الأمم إجلالا واحتراما لمبدعها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وتقديرا لمكونات الشعب المغربي العظيم الذي لبى نداء المسيرة وجعل منها محطة تاريخية تتوارثها الأجيال أبا عن جد، خلدت القنصلية العامة ب”تولوز” الفرنسية مساء هذا اليوم الثلاثاء بمقر البعثة إحتفالا مميزا بهذه الذكرى الغالية على نفوس المغاربة قاطبة.

واستهلت القنصل العام ” نادية تالمي” هذا اللقاء بافتتاحية موفقة، عبرت خلالها عن مكانة ذكرى المسيرة الخضراء المجيدة في قلوب المغاربة، مضيفة أنها محطة تاريخية في مسار المغرب نحو تحرير أراضيه، كما سردت القنصل العام باستفاضة أهم المراحل التاريخية التي طبعت هبة المغاربة نحو الحدود بعد الخطاب التاريخي الذي ألقاه الراحل الحسن الثاني قبيل إنطلاقة حشود المتطوعين لمعانقة رمالهم وهم يحملون المصاحف والأعلام المغربية.

ولم تفوت “نادية تالمي” هذه المناسبة للتأكيد على مغربية الصحراء وإبراز الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس من أجل خلق تنمية مستدامة في أقاليمنا الصحراوية والتي تحققت عبر عدد كبير من المشاريع والأوراش الإصلاحية المهمة والبنيات التحتية الحديثة ناهيك عن مشاريع أخرى ترتبط بشبكة الطرق السيارة وتعزيز الربط الجوي بمختلف مطارات الجنوب لضمان إقلاع إقتصادي جيد يعود على ساكنة المناطق الجنوبية بالنفع ويوفر أكبر عدد من مناصب الشغل.

وحضر هذا الحفل عدد كبير من أبناء الجالية المغربية بتولوز وبعض أفراد الجالية الإفريقية وشخصيات أخرى، حيث تم الإستماع إلى النشيد الوطني وعرض شريط وثائقي يتضمن أقوى اللحظات والمشاهد بمناسبة المسيرة الخضراء

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