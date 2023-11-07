مكناس.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء

ع محياوي _ هبة بريس

تخليدا بالذكرى ال48 للمسيرة الخضراء، أشرف “عبد الغني الصبار ” عامل عمالة مكناس ، والوفد المرافق له، على تدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية بالجماعات الترابية التابعة لنفوذ عمالة مكناس .

في بداية الجولة و بجماعة أيت ولال قيادة عين عرمة ، أشرف العامل والوفد المرافق له على تدشين وحدة صناعية لإنتاج الفحم الخشبي المضغوط ، وهو مشروع يندرج في سياق تفعيل برنامج المبادرة الوطنية الرامي إلى تحسين الدخل الإقتصادي للشباب.

وفي سياق جولته توجه العامل صوب جماعة عين الجمعة، حيث تم إطلاق مشروع بناء محطة معالجة المياه العادمة لمركز عين الجمعة ، وهو المشروع الذي سيتم إنجازه في إطار البرنامج الوطني للصرف الصحي السائل ، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة عن طريق إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة .

و بدائرة عين عرمة قيادة عين الجمعة أشرف العامل على إعطاء انطلاقة أشغال بناء طريق تربط بين مدرسة أيت عبد الكريم بالطريق الرئيسية رقم 7005 عبر دوار أيت فطو جماعة عين الجمعة، على امتداد 3،9كلم .

كما أشرف نفس الوفد على إعطاء انطلاقة أشغال بناء طريق تربط بين الطريق الرئيسية 7061 و دوار كدارة جماعة شرقاوة على امتداد 2،15 كلم ، كلها مشاريع تندرج في إطار تقليص الفوارق الاجتماعية بالوسط القروي.

و في ظل الإكراهات المناخية التي تشدها معظم مدن المملكة مع توالي الجفاف في السنوات الأخيرة و لتشجيع الفلاحين على الإنتاج ، تم تقديم المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية جهة فاس _ مكناس لنظام الزرع المباشر برسم الموسم الفلاحي الحالي مع توزيع الآليات لفائدة التعاونيات الفلاحية والذي أشرف عليه العامل الصبار بنفسه، ونظام الزرع المباشر هو زراعة بدون حرث أوتهيئة أولية ، يروم الحفاظ على الماء الموجود في التربة ، وتحسين جودة وخصوبة التربة كما جاء على لسان المدير الجهوي للإستشارة الفلاحية في تصريح خص به موقع هبة بريس عبر الرابط الموجود بالقناة .

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