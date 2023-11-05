البرلمان العربي يدين تصريحات وزير اسرائيلي بقصف غزة بقنبلة نووية

2023-11-05 / 18:44
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هبة بريس - وكالات

قال البرلمان العربي في بيان يوم الأحد إن “تصريحات الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة يؤكد الطبيعة الإجرامية لسلطة الاحتلال ويعكس تماديها في التحدي السافر للقانون الدولي”.

وأدان البرلمان العربي تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، مؤكدا “أنها تصريحات همجية تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لسلطة الاحتلال، واستمرار تحديها السافر لكافة القوانين والأعراف الدولية”.

وشدد البرلمان العربي “على أن قوة الاحتلال الغاشمة ما كان يمكن لها أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا حالة الصمت المُخزي التي تزال تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.

واستغرب البرلمان العربي “مسارعة بعض المسؤولين في سلطة الاحتلال إلى محاولة التنصل من تلك التصريحات، رغم أن آثار العدوان الغاشم الذي تقوم به ضد قطاع غزة لا تقل دمارا عن آثار استخدام قنبلة ذرية، فضلا عن استخدام قوات الاحتلال أسلحة محرمة دوليا على مرأى العالم أجمع”.

وأضاف البرلمان العربي في بيانه: “أن محاولة سلطة الاحتلال التنصل من تلك التصريحات لا تحركه أية اعتبارات قانونية أو إنسانية هي بالأساس لا توجد في قاموسها، ولكنه هروب من اعترافها الرسمي بامتلاك تلك الأسلحة النووية، رغم إدراك العالم أجمع وإقراره بامتلاكها لها”.

ودعا البرلمان العربي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسؤولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات واعتبارها اعترافا رسميا من تل أبيب بامتلاكها الأسلحة النووية وتسجيل ذلك رسميا.

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه “أحد الخيارات” لتحقيق هدف القضاء على حركة “حماس”.

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