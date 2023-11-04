اعتراض قارب على متنه 42 مهاجرا من مالي بسواحل الداخلة

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة تابعة للبحرية الملكية قامت اليوم السبت باعتراض قارب على بعد 200 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة، كان يقل على متنه 42 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من مالي.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القارب أبحر من مدينة نواكشوط بموريتانيا يوم 22 أكتوبر 2023 وكان متوجها إلى جزر الكناري.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم، سالمين، إلى ميناء الدخيلة (200 كلمتر جنوب الداخلة)، قبل أن يتم تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل

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