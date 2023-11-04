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تركيا تستدعي سفيرها لدى تل ابيب

2023-11-04 / 15:12
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هبة بريس - وكالات

أعلنت تركيا، السبت، استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، التي تنفذ منذ أسابيع هجمات عنيفة على قطاع غزة قتل خلالها الآلاف.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنه “بالنظر إلى المأساة الإنسانية في غزة وبسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار واستمرار الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل مستمر، فقد تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب شاكر أوزكان تورونلار”.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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