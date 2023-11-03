خاص.. هذا ما حملته النقابات خلال جلسة الاستماع مع السكوري

2023-11-03 / 17:51
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هبة بريس_ الرباط

كشفت مصادر هبة بريس، أن جلسة الاستماع التي جمعت بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “يونس السكوري”، والنقابات التعليمية الأربع اليوم الجمعة بالرباط والتي دامت حوالي أربع ساعات في غياب شكيب بنموسى، تمحورت حول تقديم العديد من الملفات المطلبية الكبرى على رأسها الرفع من الأجور، والغاء نظام العقوبات، ثم مسارات الترقية، ثم المطلب الرابع المتعلق بساعات العمل، ثم المطلب الخامس حل المشاكل الفئوية، ناهيك عن مطالب أخرى من بينها للمتعلقة بقرار الاقتطاع..

وقد استمع الوزير لكل نقابة على حدة تمهيدا لرفع مطالبها إلى رئيس الحكومة لطرحها للنقاش.

هذا وكان الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم “يوسف علاكوش” قد أكد أمس الخميس في تصريح خص به “هبة بريس”، أنه قنوات التواصل ستتواصل مع الحكومة، يأتي ذلك عقب الاعتصام الانذاري الذي نفذته النقابات التعليمية الأربع أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط تنديدا بما وصفته بانعدام الثقة، واحتجاجا على ما اعتبرته انقلاب الوزارة الوصية على القطاع على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات، داعية مناضليها وعموم الشغيلة التعليمية للالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية.

واتهم علاكوش الوزارة بالانقلاب على الاتفاقات والحلول المشتركة، وأنها أفسدت كل محاولات الإصلاح من خلال قراراتها المتسرعة التي أججت نار الاحتجاجات التي لم يبرد لها بال، حتى تنطفئ الجمرة التي أهانت بها الأستاذ.

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‫6 تعليقات

  1. ربح الوقت للحكومة سنة أو سنتين اخرى من المفاوضات سيربحها لقجع في ميزانيته وربما سيتم الاتفاق مع الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات القادمة لو أرادوا حل المشكل أجلس رئيس الحكومة شخصيا مع النقابات كما فعل مع قطاع التعليم العالي

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