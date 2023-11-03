بعد أحداث السمارة.. هل تصنف البوليساريو منظمة إرهابية ؟

2023-11-03 / 13:54
1
اس.بويعقوبي - هبة بريس

يبدو أن ادراج جبهة البوليساريو على قائمة الارهاب، أضحى مسألة وقت فقط، خاصة بعد الانفجارات التي استهدفت مدنيين بمدينة السمارة بالصحراء المغربية وتبني الجبهة الانفصالية لهذه الواقعة التي أكدت مرة رغبة الجبهة المدعومة من طرف الجزائر الى جر المنطقة نحو المجهول باستهدافها للمدنيين .

في السياق ذاته، قالت صحيفة “ساحل أنتلجنس”، أن خبراء من الأمم المتحدة وعدة دول ومنظمات غير حكومية، أكدوا أن جبهة البوليساريو الإنفصالية و المدعومة من الجزائر، ستدرج على قائمة الإرهاب ، لعدة أسباب من بينها دعم الجيش الجزائري للمليشيات و ارتباطاتها المعروفة مع حزب الله اللبناني وميليشيات إيران ، وهذه الأسباب وفق المصدر ذاته غالبا ما تستند إلى اعتبارات جيوسياسية أو أيديولوجية.

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كانت قد أضدرت بدورها بيانا طالبت من خلاله الحكومة المغربية الى “العمل على إصدار قانون يتم من خلاله تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية تؤمن بالسلاح والقتل والتدمير عكس الخطاب الذي تروجه قاريا ودوليا بكونها حركة سياسية” .

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمام حمى الاحتجاجات.. أخنوش يكلف السكوري للقاء النقابات

أمام حمى الاحتجاجات.. أخنوش يكلف السكوري للقاء النقابات

2023-11-03 / 14:43
Photo of المنصوري :”الدعم المباشر” للسكن سيعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع

المنصوري :”الدعم المباشر” للسكن سيعود بالنفع على جميع المتدخلين…

2023-11-02 / 22:00

ليبيا ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية…

2023-11-02 / 21:49
Photo of محلل سياسي .. المغرب لم يتقاعس يوما في الدفاع عن الشعب الفلسطيني

محلل سياسي .. المغرب لم يتقاعس يوما في الدفاع…

2023-11-02 / 20:30
Photo of مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بمواقف المغرب

مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بمواقف المغرب

2023-11-02 / 17:27
Photo of الأوضاع في غزة.. بايتاس: “موقف المغرب لا يحتاج الشرح والتفسير”

الأوضاع في غزة.. بايتاس: “موقف المغرب لا يحتاج الشرح…

2023-11-02 / 14:58
Photo of المغرب يعبر عن قلقه البالغ واستيائه العميق من تفاقم الأوضاع في غزة

المغرب يعبر عن قلقه البالغ واستيائه العميق من تفاقم…

2023-11-02 / 13:47
Photo of الصحراء المغربية.. الفاعل الجمعوي الجزائري وليد كبير يرحب ب”القرار الأممي”

الصحراء المغربية.. الفاعل الجمعوي الجزائري وليد كبير يرحب ب”القرار…

2023-11-02 / 09:49
Photo of الـPPS يعرب عن انشغاله العميق بواقعة إطلاق “متفجرات” بالسمارة

الـPPS يعرب عن انشغاله العميق بواقعة إطلاق “متفجرات” بالسمارة

2023-11-02 / 09:15
Photo of بوريطة يتباحث مع مرشح مصر لمنصب المدير العام لليونسكو

بوريطة يتباحث مع مرشح مصر لمنصب المدير العام لليونسكو

2023-11-01 / 19:55

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق