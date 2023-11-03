بعد أحداث السمارة.. هل تصنف البوليساريو منظمة إرهابية ؟

اس.بويعقوبي - هبة بريس

يبدو أن ادراج جبهة البوليساريو على قائمة الارهاب، أضحى مسألة وقت فقط، خاصة بعد الانفجارات التي استهدفت مدنيين بمدينة السمارة بالصحراء المغربية وتبني الجبهة الانفصالية لهذه الواقعة التي أكدت مرة رغبة الجبهة المدعومة من طرف الجزائر الى جر المنطقة نحو المجهول باستهدافها للمدنيين .

في السياق ذاته، قالت صحيفة “ساحل أنتلجنس”، أن خبراء من الأمم المتحدة وعدة دول ومنظمات غير حكومية، أكدوا أن جبهة البوليساريو الإنفصالية و المدعومة من الجزائر، ستدرج على قائمة الإرهاب ، لعدة أسباب من بينها دعم الجيش الجزائري للمليشيات و ارتباطاتها المعروفة مع حزب الله اللبناني وميليشيات إيران ، وهذه الأسباب وفق المصدر ذاته غالبا ما تستند إلى اعتبارات جيوسياسية أو أيديولوجية.

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كانت قد أضدرت بدورها بيانا طالبت من خلاله الحكومة المغربية الى “العمل على إصدار قانون يتم من خلاله تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية تؤمن بالسلاح والقتل والتدمير عكس الخطاب الذي تروجه قاريا ودوليا بكونها حركة سياسية” .

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