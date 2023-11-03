علاكوش لهبة بريس: سنقطع الطريق على انتهازيي السياسة داخل قطاع التعليم ” فيديو”

2023-11-03 / 11:40
0
هبة بريس_ الرباط

في تصريح جريء حصري أدلى به الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم ل” هبة بريس”، أكد “يوسف علاكوش” على أن النقابات هي شريك حقيقي وهي صوت تبحث عن الحلول ولا تسعى إلى الاحتجاج، لكن حينما لا تلتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتزاماتها وتعهداتها عبر قرارات انفرادية تهدف إلى هدم الأحلام والطموحات، فتلك اللحظة لا يمكن للنقابات أن تكون ذاك السند التي تتكئ عليه الوزارة لتمرير قراراتها.

واتهم علاكوش الوزارة بالانقلاب على الاتفاقات والحلول المشتركة، وأنها أفسدت كل محاولات الإصلاح من خلال قراراتها المتسرعة التي أججت نار الاحتجاجات التي لم يبرد لها بال، حتى تنطفئ الجمرة التي أهانت بها الأستاذ.

وقال علاكوش: “إننا اليوم سنكون ذلك المجهر الذي سيفضح كل الخروقات وكل مكامن الفساد وكل مكامن الضعف في كل برنامج كان سواء تعلق الأمر بالنظام الأساسي الجديد أو برامج أخرى كانت من المسكوت عنها إن وُجدت”.

وأضاف علاكوش، بالقول: ” سنقف حتى يستقيم الوضع وحتى نقطع الطريق على انتهازيي السياسة داخل القطاع، سنكشف كل التلاعبات إن وُجدت، سواء في المال العام أو غيرها، لأن الكلفة المالية المخصصة للتعليم، لايستفيد منها القطاع، لأن هناك أزمة حقيقية وهي أزمة حكامة، حتى إنها لا تصل ( الكلفة المالية) إلى الأستاذ والتلميذ والمدرسة، عدا تحفيزات مقزمة محتشمة، يكون نصيب المؤسسة التعليمية منها عبارة عن مشاريع كارطونية على الورق، حيث لا مرافق صحية ولاحجرات تليق بالأستاذ، فكيف لنا أن نطلع إلى رقمنة المدرسة وهي لا تتوفر لا على ماء ولا كهرباء ….”

يأتي هذا اللقاء الاعلامي عقب الاعتصام الانذاري الذي نفذته النقابات التعليمية الأربع أمس الخميس أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط تنديدا بما وصفته بانعدام الثقة، واحتجاجا على ما اعتبرته انقلاب الوزارة الوصية على القطاع على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات، داعية مناضليها وعموم الشغيلة التعليمية للالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية.

تفاصيل أخرى حول هذا اللقاء ضمن الفيديو التالي:

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. منح الأطفال “اليتامى” ضحايا الزلزال 1250 درهما شهريا

رسميا.. منح الأطفال “اليتامى” ضحايا الزلزال 1250 درهما شهريا

2023-11-03 / 11:55
Photo of يهم الطلبة.. صرف المنح انطلق و الأربعاء آخر أجل لطلبات المنح الاحتياطية

يهم الطلبة.. صرف المنح انطلق و الأربعاء آخر أجل…

2023-11-03 / 11:11
Photo of المكتب الوطني لمفتشي التعليم يتبرأ من مكتبه الجهوي بالبيضاء

المكتب الوطني لمفتشي التعليم يتبرأ من مكتبه الجهوي بالبيضاء

2023-11-03 / 10:44
Photo of انتحل صفة “مقدم”.. شخص يقتحم منزل مسنة ويسرق أموالها “فيديو”

انتحل صفة “مقدم”.. شخص يقتحم منزل مسنة ويسرق أموالها…

2023-11-03 / 09:11
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-11-03 / 09:04
Photo of وجدة .. رياح قوية مع تطاير الغبار تغطي المدينة

وجدة .. رياح قوية مع تطاير الغبار تغطي المدينة

2023-11-02 / 23:14
Photo of لقجع يكشف تفاصيل الرفع من “ضريبة الخمور” ويؤكد: “الهدف ماشي نفرضو على الناس شنو يديرو”

لقجع يكشف تفاصيل الرفع من “ضريبة الخمور” ويؤكد: “الهدف…

2023-11-02 / 22:25
Photo of النقاط الرئيسية في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

النقاط الرئيسية في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

2023-11-02 / 22:18
Photo of جـ..ـثة ثلاثيني داخل شقة سكنية تستنفر أمن طنجة

جـ..ـثة ثلاثيني داخل شقة سكنية تستنفر أمن طنجة

2023-11-02 / 21:35
Photo of الحكومة تدرس سن ضريبة ضد أصحاب “روتيني اليومي وقنوات يوتيوب وفايسبوك”

الحكومة تدرس سن ضريبة ضد أصحاب “روتيني اليومي وقنوات…

2023-11-02 / 21:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق