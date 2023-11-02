جـ..ـثة ثلاثيني داخل شقة سكنية تستنفر أمن طنجة

هبة بريس _ طنجة

عثر أمس الأربعاء ، على شخص في عقده الثالث جثة هامدة داخل شقة سكنية بمنطقة مسنانة بطنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم العثور على الجثة ملقاة على الأرض في حالة متقدمة من التحلل من قبل زوجة الهالك بعد عودتها من زيارة أسرتها بمدينة وزان، ليتم اشعار السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان .

وقد تم نقل الجثة الى مستودع الاموات لاخضاعها للتشريح الطبي بتغليمات من النيابة العامة المختصة وذلك بغرض تحديد أسباب الوفاة المباشرة .

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