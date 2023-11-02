تدشين خط جوي جديد يربط بين الرباط ونانت

هبة بريس

حطت طائرة تابعة لشركة الطيران البريطانية “إيزي جيت”، أمس الأربعاء بمطار الرباط-سلا، إيذانا بتدشين خط جوي جديد يربط بين مدينة نانت الفرنسية وعاصمة المملكة.

ولدى هبوطها بمدرج مطار الرباط- سلا، تم استقبال طائرة شركة “إيزي جيت” من طراز “إيرباص 320 ” وعلى متنها 140 راكبا، بتقليد رش الماء.

وأكد مدير مطار الرباط-سلا، محمد بنحدوش، أن هذه المنشأة استقبلت للمرة الأولى شركة “إيزي جيت” التي ستحقق الربط مع عدة مدن أوروبية هي نيس، وجنيف، ونانت.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المطار يتصل بـ15 وجهة أوروبية إضافة إلى خط داخلي يربطه بمدينة أكادير.

وسجلت حركة النقل الجوي بمطار الرباط–سلا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 ارتفاعا بأزيد من 44 في المائة، وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وبلغ عدد المسافرين الذين عبروا هذه المنشأة المطارية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 ما مجموعه 862 ألفا و816 مسافرا، مقابل 600 ألف و679 مسافرا خلال سنة 2022.

وللاستجابة لدينامية النقل الجوي هذه، توجد محطة جديدة قيد البناء بمطار الرباط-سلا من شأنها تمكين عاصمة المملكة من بنية تحتية عصرية ومرجعية بطاقة استيعابية قدرها 4 ملايين مسافر سنويا.

وكشف السيد بنحدوش أن المحطة الجديدة ستتوفر على تجهيزات مطارية من الجيل الجديد، على غرار رقمنة مسارات المسافرين والأمتعة من خلال الاستناد على تكنولوجيا الاستشعار البيومتري، والمحدد الوحيد وتقنية التعرف على الوجه، مع الامتثال للإجراءات التي تنسجم مع المعايير العالمية الخاصة بالسلامة، والأمن، وجودة الخدمات.

من جهته أبدى سعد وهو مسافر مقيم بمدينة رين كان على متن هذه الرحلة الأولى بين نانت- والرباط ارتياحه لهذا الربط الجديد الذي يمكنه من تنقل مباشر نحو مدينة الرباط حيث يعيش والداه.

وخلال شتاء 2023-2024، وسعت شركة “إيزي جيت” عرضها نحو خطوط جديدة تصل للمرة الأولى الرباط بمدن جنيف، ونيس، وليون، وجنيف.

وأطلقت الشركة، التي تعتزم تعزيز ربطها بين أوروبا والمغرب بمعدل 14 رحلة أسبوعيا، أيضا خطا جديدا بين مطار شارل ديغول والرباط. ومن المقرر أن تبرمج هذه الخطوط الأوروبية المباشرة الجديدة نحو الرباط أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والسبت.

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