أنجلينا جولي تناصر القضية الفلسطينية و تستنكر الهجوم الإسرائيلي

2023-11-02 / 09:34
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القسم الفني : هبة بريس

أكدت النجمة العالمية أنجلينا جولى أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هو قصف متعمد للسكان المحاصرين، وأن غزة بمثابة سجن مفتوح تحول إلى مقبرة جماعية، كما طالبت بوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقالت أنجلينا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام: “هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، 40% من القتلى أطفال أبرياء وعائلات بأكملها تُقتل”.

وأضافت أنجلينا: “وبينما يراقب العالم وبدعم نشيط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأسر للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي”.

و واصلت قائلة:”ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم”.

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‫6 تعليقات

  4. لاأرى فائدة في نشر هذا الخبر بل رما لا يجوز نشره اصلا اما نشر صورتها فهو محرم لا خلاف في ذالك

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  6. ﴿إِنَّ الَّذينَ يُحِبّونَ أَن تَشيعَ الفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنوا لَهُم عَذابٌ أَليمٌ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لا تَعلَمونَ﴾ [النور: 19]

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