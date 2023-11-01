"الاقتصاد والمالية" تسجل ارتفاع إنتاج الفوسفاط الخام خلال 2020
إنتاج الفوسفاط

مكتب الصرف…مبيعات الفوسفاط ومشتقاته تتراجع

2023-11-01 / 23:32
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هبة بريس _ اقتصاد

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات الفوسفاط ومشتقاته تراجعت إلى 53,51 مليار درهم عند متم شتنبر 2023.

وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا المنحى يعزى إلى تراجع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 38,1 في المائة) والحمض الفوسفوري (ناقص 46,9 في المائة) والفوسفاط (ناقص 52,7 في المائة).

وفي ما يتعلق بمبيعات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، فقد سجلت انخفاضا طفيفا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.

ويعزى هذا الانخفاض بالخصوص إلى تراجع مبيعات الصناعات الغذائية (ناقص 2,2 في المائة).

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