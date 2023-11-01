صادرات قطاع السيارات تبلغ أزيد من 103,4 مليار درهم

2023-11-01 / 19:44
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هبة بريس _ اقتصاد

أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 103,41 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 33,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأشار المكتب إلى أن هذا التطور يأتي إثر ارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 10,69 مليار درهم)، وفرع الأسلاك الكهربائية (زائد 8,92 مليار درهم)، وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 1,74 مليار درهم).

وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 30,7 في المائة لتصل إلى 17,27 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، بينما ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 7,2 في المائة، ويعزى تطورها إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 9,1 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 6,4 في المائة).

في المقابل، سجلت صادرات قطاع الطيران تراجعا بنسبة 4,8 في المائة لتحقق ما يعادل 15,46 مليار درهم.

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