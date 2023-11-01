الوداد الرياضي يضمن منحة مالية كبيرة بعد تأهله إلى نهائي الدوري الأفريقي

الدوري الإفريقي .. الوداد إلى المباراة النهائية

2023-11-01 / 18:30
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هبة بريس _ الرياضة

ضمن الوداد الرياضي منحة مالية كبيرة بعد تأهله إلى نهائي الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ووصل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب فوزه على الترجي التونسي بالضربات الترجيحية، حيث ضمن بذلك الفريق المغربي منحة بقيمة 3 ملايير سنتيم على الأقل.

وسيحصل الفائز بلقب النسخة الأولى من الدوري الأفريقي على منحة بقيمة 4 ملايير سنتيم، على أن ينال الوصيف منحة بقيمة 3 ملايير.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد الرياضي سيلتقي في النهائي مع المتأهل من مباراة الأهلي المصري ضد صن داونز الجنوب أفريقي.

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