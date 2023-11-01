إيقاف أزيد من 200 مهاجر سري حاولوا التسلل نحو سبتة المحتلة

نجلاء مزيان - هبة بريس

تمكنت السلطات المحلية بتنسيق مع المصالح الامنية، التي كانت مدعومة بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، يوم امس الثلاثاء من توقيف ازيد من 200 مهاجر سري بمنطقة الغابوية البيوت والحطبة المحاذية لبليونش.

وحسب مصدر من عين المكان فقد جاء توقيف هؤلاء المهاجرين السريين، الذين ينتمون لجنسيات مختلفة من جنوب الصحراء، بعد عملية رصد وتتبع، قامت بها المصالح المختصة، حيث جرى توقيفهم بعد محاولتهم الوصول للسياج الفاصل لمدينة سبتة المحتلة، قصد تنفيد عمليات خطيرة لاجتيازه.

وقد جرى توقيف ووضع شخصين من أصول افريقية، يعتبران العقل المدبر لهذه العملية، تحت تدابير الحراسة النظرية، للبحث والتحقيق معهم، وذلك تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

وتجدر الاشارة الى أن هذه العملية الأمنية النوعية تم التسخير لها عدد مهم من القوات العمومية بالاضافة إلى مروحية وعدد من الآليات والمركبات، جرى تنفيدها دون تسجيل أي حادثة أو إصابات، سواء في صفوف الموقوفين، أو العناصر النظامية.

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