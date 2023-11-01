عبد اللطيف الحموشي

بـ4 مدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات أمنية جديدة

2023-11-01 / 11:38
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هبة بريس

مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تمكين الكفاءات الأمنية من تحمل مسؤولية تسيير المرفق الشرطي، وتكريس التداول على مناصب المسؤولية الأمنية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن سلا وفاس والناظور وبوعرفة.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن العيايدة، التابعة لمصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، فضلا عن تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بكل من المفوضية الجهوية للشرطة بمشرع بلقصيري ومنطقة أمن بوعرفة.

كما شملت هذه التعيينات إجراء حركية داخلية ضمن مصالح الأمن العمومي بولاية أمن فاس، همت 16 رئيس دائرة للشرطة تابعة لمناطق أمن فاس-المدينة وفاس-دار الدبيبغ وفاس- بن دباب عين قادوس وفاس-بنسودة، وهي الحركية التي تروم ضخ دماء جديد في تدبير دوائر الشرطة باعتبارها بنيات الخدمات الشرطية للقرب الموجهة للمواطنات والمواطنين.

كما تضمنت هذه التعيينات تنصيب إطار من الكفاءات الشابة على رأس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

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