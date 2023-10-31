7 نونبر.. صرف الدفعة الأولى من دعم إعادة بناء المنازل المنهارة كليا أو جزئيا
هبة بريس - الرباط
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تنطلق يوم الثلاثاء القادم (7 نونبر 2023)، عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي في زلزال ال8 من شتنبر، حيث سيتم وضع دفعة أولى بمبلغ 20.000 درهم رهن إشارة المتضررين، تُصرف لمواكبة تقدم أشغال البناء.
و سيكون بإمكان هذه الأسر، بداية من هذا التاريخ (7 نونبر 2023)، الاستفادة من المواكبة التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.
وستقدم الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
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