7 نونبر.. صرف الدفعة الأولى من دعم إعادة بناء المنازل المنهارة كليا أو جزئيا

2023-10-31 / 17:57
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هبة بريس - الرباط

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تنطلق يوم الثلاثاء القادم (7 نونبر 2023)، عملية ‏تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي ‏أو جزئي في زلزال ال8 من شتنبر، حيث ‏سيتم‎ ‎وضع دفعة أولى بمبلغ 20.000 درهم رهن إشارة المتضررين، تُصرف لمواكبة تقدم أشغال البناء.

و سيكون بإمكان هذه الأسر، بداية من هذا التا‏ريخ (7 نونبر 2023)، الاستفادة ‏من ‏المواكبة ‏التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة ‏لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم تراعي ‏خصوصية ومعايير المنطقة. ‏

وستقدم الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مساعدة مالية مباشرة بقيمة ‏‏140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال ‏إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. ‏

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