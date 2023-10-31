الصديقي: نتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي نموا بنسبة 3%

2023-10-31 / 16:29
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هبة بريس - الرباط

أكد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الموسم الفلاحي ينطلق في ظرفية جد صعبةعلى اعتبار أنه يأتي بعد موسمين استثنائيين بكل المقاييس، تميزا بجفاف مطول وسوء توزيع التساقطات.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “عانينا من تعاقب سنوات الجفاف لأربع سنوات متتالية، نتج عنها ندرة كبيرة في المياه وضعف مهم في حقينة السدود، بالإضافة الى استمرار التضخم الذي أدى ارتفاع أسعار المواد الأولية والمدخلات الفلاحية، ثم فاجعة زلزال الحوز .”

وبالرغم من الظروف المائية والمناخية الغير ملائمة، يضيف الوزير، نتوقع ان يسجل القطاع نموا ايجابيا بنسبة 3% مقابل ناقص 14.8 بالنسبة للموسم الماضي.

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