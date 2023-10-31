شركة بريطانية تعثر على كميات هامة من الغاز بمنطقة الغرب

هبة بريس

أعلنت شركة “SDX Energy” البريطانية، عن الانتهاء من عمليات الاختبار على بئر KSR-21 في منطقة الغرب بعمق عمودي إجمالي يبلغ 1955 متراً.

وكشفت الشركة عن وجود كميات من الغاز بمعدل تدفق يبلغ حوالي 4 مليون قدم مكعب / في اليوم.

وتعزز هذه النتائج الإيجابية وضع شركة SDX التي تراهن بشكل كبير على مشروع Ksiri-21.

ويمكن هذا النوع من الحفر، تضيف الشركة، من تطوير الغاز الاحتياطي، ويزيد من الكفاءة التشغيلية، ويقلل التكاليف ويضمن إمكانية تلبية الطلب الفوري والمستقبلي، مشيرة الى إمكانية وضع البئر على الفور في مرحلة الإنتاج وتزويد الغاز للعملاء الحاليين، كجزء من تحسين أسعار الغاز المعلن عنه في 5 يونيو 2023.

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