رغم طمأنة أخنوش للنقابات.. إضراب التنسيقيات يشل المؤسسات التعليمية فإلى أين؟

2023-10-31 / 13:49
2
هبة بريس_ الرباط

رغم التعهدات التي أعلن عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش الرامية حسب قوله إلى العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية، (رغم هذه التطمينات)، بدت معظم المؤسسات التعليمية صباح اليوم الثلاثاء شبه مشلولة بلا عمل، بعد أن أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن إضراب مسترسل ابتداء من اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر و(الأربعاء الخميس الجمعة 1-2-3- نونبر)، مع الدعوة إلى حضور الوقفات الاحتجاجية يوم الخميس 2 نونبر 2023 أمام المديريات الإقليمية، مع تجسيد وقفات احتجاجية خلال الفترة الصباحية والمسائية لمدة ساعتين يومي الاثنين والسبت من نفس الأسبوع داخل المؤسسات.

ما الذي يجري؟ وما الذي يقع؟ وإلى أين تسير الأمور؟
نقابات تجتمع ورئيس الحكومة بمعية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، للبحث عن حلول تعيد التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.. بالمقابل ساحات وشوارع تغلي، وفي الطرف الآخر، يلاحظ أن حبل الود على مايبدو الذي كان يطبع العلاقة بين النقابات التعليمية الأربع، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد شابه نوع من انعدام الثقة، حين اتهمت النقابات الأربع الوزارة الوصية بالانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات.

التنسيق الوطني، بدوره على مايبدو غير مهتم بمخرجات اللقاء الذي جمع النقابات ورئيس الحكومة، وهو ماض في تنفيذ برنامج النضالي، إزاء ما وصفه بالتعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع ما تقتضيه الظرفية الحالية للقطاع.. معبرا عن رفضه التام والقاطع لمضامين النظام الأساسي المجحف، داعيا الوزارة إلى الاستجابة للملفات المطلبية العادلة لجميع الفئات، مع التشديد على المشاركة الفعلية لممثلي كافة الفئات المتضررة في صياغة مضامين نظام أساسي جديد، عادل و منصف، و محفز للجميع.
التنسيق الوطني لم يقف عند هذا الحد، بل حمل الوزارة الوصية تبعات سياساتها غير المسؤولة، منبها بمغبة المساس بالحقوق الدستورية للعاملين في القطاع، وعلى رأسها حقهم في الإضراب عن العمل مع تمتيعهم بكامل أجرتهم، محذرا من أن كل مساس بهذه الحقوق سيقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة،

النقابات الأربع بدورها خلال لقاء رئيس الحكومة، جددت احتجاجها بما وصفته بالانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها كما كان فرصة لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد، معلنة عن سلسلة من القرارات من بينها:
* الحاجة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها القاطرة الأساسية لكل نهضة مأمولة، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب..

* التأكيد على أن أي حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.
* الدعوة للالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية.

بين اجتماعات النقابات، وتطمينات رئيس الحكومة، وتوالي احتجاجات التنسيقيات، يقف التلاميذ والتلميذات ومعهم أمور الأولياء والآباء والأمهات، في مفترق طرق، عيونهم تراقب مجريات الأحداث، يأملون حلا عادلا وشاملا يضع حدا لهذه الإضرابات المتسلسلة التي تهدد الزمن المدرسي…

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصديقي: حقينة السدود الموجهة للفلاحة تبلغ 3.3 مليار متر مكعب

الصديقي: حقينة السدود الموجهة للفلاحة تبلغ 3.3 مليار متر…

2023-10-31 / 16:44
Photo of الصديقي: نتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي نموا بنسبة 3%

الصديقي: نتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي نموا بنسبة 3%

2023-10-31 / 16:29
Photo of الرباط : بوريطة يستقبل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

الرباط : بوريطة يستقبل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

2023-10-31 / 16:06
Photo of والد الشهيد حمزة: “نشكر جلالة الملك على عنايته والمغاربة على تضامنهم”

والد الشهيد حمزة: “نشكر جلالة الملك على عنايته والمغاربة…

2023-10-31 / 15:54
Photo of ساكنة سيدي يحيى الغرب تنظم جنازة مهيبة لشهيد انفجارات السمارة

ساكنة سيدي يحيى الغرب تنظم جنازة مهيبة لشهيد انفجارات…

2023-10-31 / 14:47
Photo of تحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن على طاولة مجلس الحكومة

تحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن على طاولة مجلس…

2023-10-31 / 13:38
Photo of بسبب النظام الأساسي.. دكاترة التربية الوطنية يعلنون خوض إضراب وطني

بسبب النظام الأساسي.. دكاترة التربية الوطنية يعلنون خوض إضراب…

2023-10-31 / 13:33
Photo of سلا تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

سلا تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-10-31 / 13:04
Photo of بنسعيد: “خصصنا 24 مليار سنتيم لدعم قطاع الصحافة”

بنسعيد: “خصصنا 24 مليار سنتيم لدعم قطاع الصحافة”

2023-10-31 / 12:45
Photo of عبد الجليل: “51 مليون شخص سيسافرون في قطارات المغرب هذا العام”

عبد الجليل: “51 مليون شخص سيسافرون في قطارات المغرب…

2023-10-31 / 12:30

‫2 تعليقات

  1. يجب التأكيد على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 82 المشؤومة لرفع الحيف عن هذه الفئة التي تعاني منه منذ 2003 وكرسه نظام المآسي.

  2. اخنوش ومن معه يريدون اللعب على حبلي الوقت او الزمن وكدلك ردة فعل الشارع واولياء امور التلاميذ ضد الاساتذة.وكل هذا للتعرب من الاضلاح الفعلي لكل ما له علاقة بالمنظومة التعليميىة في البلاد لان الهذف الاسمى للباطرونا هو تدمير المدرسة العمومية لصالح الغول التعليم الخصوصي المقاولاتي.

    الان
    الكل يعلمون ان التنسيقيات هي الممثل الوحيد للشفيلة التعليمة بعد تواطؤ النقابات مع الوزارة في انجاز وخراج النظام الاساسي الشؤم.لكن يبدو ان اخنوش يلعب لعبة النعامة التي تغرس راسها في الارض متناسيا كامل جسده العاري. كيف يتجاهل اخنوش التنسيقيات وهو يعلم انها هي الممثل الوحيد للشفيلة الان؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا اكبر دليل على عدم جدية الحكومة في التعاطي مع هذا الاملف الحساس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق