قُبيل التلويح بالإضرابات.. أخنوش يجتمع والنقابات… فمابعد؟

هبة بريس_ الرباط

في خضم التهديد بالاضرابات التي رفعت شعارها التنسيقات الوطنية المناهضة للنظام الأساسي المثير للجدل حسب وصفهم، في خضم ذلك، واستباقا للأحداث وامتصاص الغضب على مايبدو، استبق رئيس الحكومة عزيز أخنوش ذلك بعقد اجتماع اليوم الإثنين 30 أكتوبر الجاري بالرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وبحضور النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم ‏UMT، والنقابة الوطنية للتعليم ‏CDT، والجامعة الحرة للتعليم ‏UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم ‏FDT‏.‏

وتأتي هذه الاجتماعات على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.

وخلال الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.

وكان اتفاق 14 يناير 2023، قد فتح الباب أمام تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.

يأتي ذلك، في الوقت الذي دعت فيه تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي شن إضراب وطني أيام 31 أكتوبر الجاري و1و2 نونبر المقبل، مع وقفات بالمؤسسات التعليمية وأمام المديريات يوم الخميس 2 نونبر، إلى جانب استمرار الإضراب الجزئي بساعتين صباحا ومساء بقية الأسبوع.

ودعت التنسيقية كل الفئات العاملة بالثانوي التأهيلي، من أساتذة المرسمين، ودكاترة، مبرزين، مستبرزين، وأصحاب الشهادات العليا، بالإضافة إلى أساتذة السلك الإعدادي العاملين بالثانوي، والأساتذة وأطر الدعم التربوي المفروض عليهمةالتعاقد أساتذة الزنزانة 10، إلى خوض إضراب حضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية لمدة ثلاثة أيام: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، الأربعاء والخميس 1 و2 نونبر 2023.

كما أضافت التنسيقية أن هذه الخطوات الاحتجاجية بسبب “تعنت الوزارة الوصية على القطاع، وإصرارها على نهج سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام بغية تفعيل مضامين النظام الأساسي الاستعبادي”. مطالبة الوزارة بـ“الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011 مع تفعيل قرار إحداث الدرجة الجديدة”، بالإضافة إلى ” مراجعة الأرقام الاستدلالية بتفعيل مبدأ العدالة الاجرية داخل قطاع الوظيفة العمومية”.

ومن المتوقع أن يكون شهر نونبر ساخنا بفعل التلويح بإضراب عام آخر يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر المقبل، مصحوبا بمسيرة في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط الثلاثاء 7 نونبر المقبل، مع الاستمرار في التوقف عن العمل خلال فترة الاستراحة طيلة باقي أيام الأسبوع.

في خضم ذلك، هل سيكون لاجتماع اليوم الذي ترأسه رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية، الأثر والوقع على الساحة التعليمية ليعيد سكة الحفاظ على الزمن المدرسي؟ أم أن مهندسي الاحتجاجات لهم رأي آخر ومطلب واحد ووحيد ألا وهو اسقاط النظام الأساسي ولا غير سواه في ظل تفريخ التنسيقيات وانتقال العدوى إلى فئات تعليمية أخرى وجدت في الحدث فرصة للكشف عن مطالبها…

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