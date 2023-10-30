آيت الطالب: “كفاءات المغرب تهاجر للخارج وسنتغلب على الظاهرة”

هبة بريس - الرباط

كشف وزير الصحة، خالد ايت الطالب، أن الحكومة استعانت بدراسة حول سبل الزيادة من الموارد البشرية في القطاع الصحي.

وذكر الوزير في معرض استعراضه لإجراءات تعزيز الموارد البشرية بالقطاع الصحي، أن صاحب الجلالة أعطى أوامره لتعديل القانون 131/13 الذي أصبح 33/21، لحذف جميع المعيقات التي تمنع والأجانب المغاربة المقيمين بالخارج من الدخول للعمل بوطنهم، كما تم تقليص سنوات الدراسة الى 6 سنوات، بالإضافة إلى الرفع من عدد مراكز التكوين.

كما شدد الوزير، على ضرورة تكوين عدد يتجاوز المطلوب، لأن كفاءات المغرب تهاجر للخارج ولا يمكننا ايقاف هذه الظاهرة لكن يمكن التغلب عليها بتكوين عدد أكبر وتقديم إغراءات أكثر لمهنيي القطاع.

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