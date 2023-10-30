آيت الطالب: “70% من الحاجيات الدوائية للمغاربة تصنع بالبلاد”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، على ضرورة وجود سياسة دوائية وطنية للتغلب على ثمن الدواء بهدف التحكم في مصاريف العلاجات.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة الرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “الحمد لله 70% ديال حاجيات المغرب من الأدوية كنصنعوها، كتبقى 30% هي أدوية تتطلب مادة إزلية باهضة الثمن، لكن نحن في اطار مركز بنسليمان الذي سيقوم تصنيع اللقاحات نسعى لتصنيع الأدوية الباهضة الثمن بهدف تحقيق السيادة الدوائية.

وشدد الوزير على أن الهدف يتمثل في تلبية حوالي 80% من الحاجيات الوطنية من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتحكم في حجم الصادرات من الخارج.

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