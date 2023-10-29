بعد أن ألقى اللوم على أجهزة المخابرات…نتنياهو يسحب تغريدته

2023-10-29 / 18:28
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هبة بريس_ الرباط

أرغمت تغريدة مثيرة للجدل نشرها رئيس الوزارء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ( أرغمته) على الاعتذار  بعد أن قام بحذفها على حسابه الشخصي.

هذا وكان نتنياهو  قد وجه في وقت سابق انتقاذات واسعة لأجهزة الأمن والمخابرات على خلفية هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري التي هزت أركان الدولة الاسرائيلية.

وخرج نتنياهو اليوم الأحد في بيان له قال فيه: “لقد أخطأت، وما قلته بعد المؤتمر الصحفي (لقادة مجلس الحرب أمس) كان ينبغي ألا يقال، وأعتذر عنه”، وهي التغريدة التي أثارت انتقادات واسعة من جانب السياسيين وقادة الأحزاب، وحتى من داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.

وقال نتنياهو بعد حذفه لهذه التغريدة بالقول: “أعطي الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية، كما أنني أساند رئيس الأركان وقادة وجنود الجيش الموجودين على الجبهة، ويقاتلون من أجل الوطن، معا سوف ننتصر”.

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