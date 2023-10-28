طوطو يتصدر الطوندونس المغربي ب”ولد العدول”

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح الرابور المغربي طه فحصي المعروف ب “الكرادندي طوطو” أحدث أعماله الفنية المصورة على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان “ولد العدول”.

واستطاع الرابور المغربي طه فحصي التربع على عرش الطوندونس المغربي ب”ولد العدول” التي تخطت 240 ألف مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب، في ظرف لا يتجاوز ل 24 ساعة.

و جدير بالذكر أن “ولد العدول” تعد الأغنية الأولى من ألبوم “طوطو” الثاني،و تميزت بأدائه العاطفي، الذي يُظهر ليس فقط تجاربه الشخصية ولكن أيضًا توهجه في عالم الموسيقى.

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