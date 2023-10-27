تدبير مطرح النفايات بمولاي عبد الله يثير الجدل و يؤثر على الشركات العاملة بالقطاع

2023-10-27 / 14:46
0
هبة بريس-الجديدة

لا حديث بين صفوف سكان عدد من المدن بإقليم الجديدة سوى عن مشكل النفايات الذي بات يؤرق بال السكان و معهم الشركات المفوض لها تدبير القطاع و التي استنفذت كل حلولها دون أن تجد حلا ملموسا.

الأمر يتعلق بمطرح النفايات المتواجد بمنطقة مولاي عبد الله، الذي كانت تسيره شركة فرنسية قبل أن ينتهي عقدها قبل ثلاثة أشهر تقريبا، الأمر الذي دفع جماعة مولاي عبد الله للإشراف المباشر على تدبير هذا المرفق المهم.

قلة خبرة الجماعة و كذا غياب سياسة تشاركية مع الشركات المكلفة بجمع النفايات بمدن الجديدة و مولاي عبد الله، ساهم في عشوائية كبيرة حيث باتت الشركات العاملة في قطاع النظافة تجد صعوبات جمة في تصريف و تدبير ما تجمعه شاحناتها يوميا.

و لم تعد شاحنات النظافة التي تجوب مدن الجديدة و مولاي عبد الله تجد مكانا لرمي الكمية المجموعة، حيث أن العشوائية التي باتت السمة البارزة بالمطرح أصبحت تفرض على الشاحنات انتظار ساعات طوال و أحيانا الاضطرار لمغادرة المكان دون نتيجة.

و في ظل هاته المعطيات، تطالب ساكنة الجديدة و مولاي عبد الله و باقي الجماعات التي تستفيد من ذات المطرح بضرورة التعجيل بإيجاد حل جذري لهذا المشكل قصد السماح لشركات النظافة للقيام بعملها في ظروف مثالية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وهبي عن ” العقوبات البديلة “… ستخفف من الأعباء المالية للدولة

وهبي عن ” العقوبات البديلة “… ستخفف من الأعباء…

2023-10-27 / 20:04
Photo of جامعي ..الدعم المباشر سيساهم في النهوض بوضعية الفئات الهشة

جامعي ..الدعم المباشر سيساهم في النهوض بوضعية الفئات الهشة

2023-10-27 / 19:25
Photo of المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس…

2023-10-27 / 18:19
Photo of الجامعة المغربية للتأمين تفعل نظام التغطية لفائدة ضحايا زلزال الحوز

الجامعة المغربية للتأمين تفعل نظام التغطية لفائدة ضحايا زلزال…

2023-10-27 / 16:27
Photo of إضراب الأساتذة.. الـPPS يدعو إلى معالجة حالة الاحتقان حفاظا على مصلحة التلاميذ

إضراب الأساتذة.. الـPPS يدعو إلى معالجة حالة الاحتقان حفاظا…

2023-10-27 / 15:43
Photo of “التقدم والاشتراكية” يثمن ورش الدعم الاجتماعي المباشر

“التقدم والاشتراكية” يثمن ورش الدعم الاجتماعي المباشر

2023-10-27 / 15:26
Photo of اختطفوا شخصا وطالبوا بـ16 مليون سنتيم كفدية.. إيقاف 5 أشخاص بفاس

اختطفوا شخصا وطالبوا بـ16 مليون سنتيم كفدية.. إيقاف 5…

2023-10-27 / 15:16
Photo of إنقاذ 62 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

إنقاذ 62 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

2023-10-27 / 14:20
Photo of مستوصف صحي بأولاد سعيد بسطات..جمعويون يدقون ناقوس الخطر

مستوصف صحي بأولاد سعيد بسطات..جمعويون يدقون ناقوس الخطر

2023-10-27 / 13:26
Photo of إطلاق أول نظام معلومات للتراث المادي المغربي

إطلاق أول نظام معلومات للتراث المادي المغربي

2023-10-27 / 13:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق