مستوصف صحي بأولاد سعيد بسطات..جمعويون يدقون ناقوس الخطر

2023-10-27 / 13:26
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محمد منفلوطي_هبة بريس

تداول نشطاء فايسبوكيون وجمعويون محليون صورا مقززة تجسد للحالة المزرية التي يعيشها المركز الصحي بأولاد سعيد بدائرة سطات، الذي تحول إلى مادة دسمة للنقاش، مؤكدين على أن هذا المرفق العمومي يفتقر للأدوية ولأبسط التجهيزات في ظل الكثافة السكانية التي تعرفها المنطقة.

وضع كذا انعكس سلبا على المواطنين مع مشاكل التطبيب حسب وصفهم، مما زاد الضغط على مستعجلات مستشفى الحسن الثاني الذي تحول بدوره الى سوق أسبوعي يعج بالفوضى والسب والشتم واللعان أدخل أطره الطبية في حيرة من أمرها.

وطالبت أصوات جمعوية من الجهات الوصية اقليميا وجهويا ومركزيا بالتدخل لجعل هذا المركز الصحي مرفقا عموميا يليق بمرتفقيه والعاملين به، من خلال توفير الأدوية والتجهيزات الطبية في إطار إعمال مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع، للولوج إلى الخدمات الصحية، داعيين في الوقت نفسه مصالح وزارة الصحة العمومية بالإقليم إلى إنقاذ هذا المركز الصحي بسبب تآكل جدرانه وضعف بنيته التحتية، مطالبين الجهات المسؤولة بالتفاتة رحيمة رأفة بساكنة المنطقة عن طريق دعم المستوصف بأطر طبية، مؤكدين على أن المرضى وذويهم يجدون صعوبة بالغة في التطبيب تضطر للتنقل إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية وخاصة المتعلقة بالنساء الحوامل اللواتي لا يتحملن مشاق السفر قصد إجراء التحاليل اللازمة لذلك، نظرا للنقص الحاد في التجهيزات والأطر الطبية التي يعرفها هذا المستوصف.

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