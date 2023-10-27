إطلاق أول نظام معلومات للتراث المادي المغربي

2023-10-27 / 13:14
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هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق أول نظام معلومات للتراث المادي المغربي على الموقع الإلكتروني: www.heritagemaps.ma.

وذكرت الوزارة أن هذا النظام المعلوماتي يشمل خريطة المغرب الأثرية تحتوي على أكثر من 150 مبنى وموقعا أثريا ومعلومات حولها تخص تاريخ إنشاءها، وتسجيلها كتراث وطني، وكذلك وضعيتها الحالية.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا النظام المعلوماتي يهدف إلى تسهيل الولوج للتراث الوطني من طرف المواطنين المغاربة أو الأجانب أو الباحثين والخبراء.

ويتيح الموقع لمتصفحيه إمكانية البحث عن المواقع والمعالم الأثرية بالمغرب بما فيها تلك المصنفة تراثا عالميا أو تراثا طبيعيا، وذلك حسب الجهات أو الأقاليم أو الجماعات التي تقع فيها

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