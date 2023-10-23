الملك يأمر بإرسال مساعدة إنسانية عاجلة للفلسطينيين

هبة بريس

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين.

وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فتشمل المساعدات كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه.

و سيتم تحديد آليات إرسال هذه المساعدة العاجلة بتنسيق مع السلطات المصرية والفلسطينية.

ويندرج هذا القرار الملكي السامي، في إطار التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الثابت لفائدة القضية الفلسطينية.

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