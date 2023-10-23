الملك يأمر بإرسال مساعدة إنسانية عاجلة للفلسطينيين

2023-10-23 / 15:10
0
هبة بريس

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين.

وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فتشمل المساعدات كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه.

و سيتم تحديد آليات إرسال هذه المساعدة العاجلة بتنسيق مع السلطات المصرية والفلسطينية.

ويندرج هذا القرار الملكي السامي، في إطار التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الثابت لفائدة القضية الفلسطينية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اسرائيل: لا تغيير في موقفنا من مغربية الصحراء

اسرائيل: لا تغيير في موقفنا من مغربية الصحراء

2023-10-22 / 20:49
Photo of سالم عبد الفتاح لـ”هبة بريس”: تقرير غوتيريش يدين البوليساريو ويؤكد مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء

سالم عبد الفتاح لـ”هبة بريس”: تقرير غوتيريش يدين البوليساريو…

2023-10-21 / 18:29
Photo of مصر تهدد من ينوي تهجير فلسطينيي غزة لأراضيها

مصر تهدد من ينوي تهجير فلسطينيي غزة لأراضيها

2023-10-21 / 17:15
Photo of فشل قمة القاهرة للسلام بسبب تعنث الدول الغربية

فشل قمة القاهرة للسلام بسبب تعنث الدول الغربية

2023-10-21 / 16:50
Photo of بوريطة : المغرب مستعد للانخراط في تعبئة دولية لوضع حد للوضع المأساوي بغزة

بوريطة : المغرب مستعد للانخراط في تعبئة دولية لوضع…

2023-10-21 / 14:53
Photo of من القاهرة ..بوريطة يؤكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

من القاهرة ..بوريطة يؤكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية…

2023-10-21 / 13:13
Photo of قمة القاهرة…المغرب يرفض محاولات التهجير

قمة القاهرة…المغرب يرفض محاولات التهجير

2023-10-21 / 13:09
Photo of القاهرة.. بدء أعمال “قمة السلام” بمشاركة المغرب

القاهرة.. بدء أعمال “قمة السلام” بمشاركة المغرب

2023-10-21 / 11:32
Photo of المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي وحفظ الوحدة الترابية للسودان

المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي وحفظ الوحدة…

2023-10-20 / 19:06
Photo of يوسف العمراني.. مرعب خصوم الوحدة الترابية الذي عينه الملك سفيرا بأمريكا

يوسف العمراني.. مرعب خصوم الوحدة الترابية الذي عينه الملك…

2023-10-19 / 19:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق