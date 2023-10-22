بعد نعتها ب”المتواطئة”من قبل أسرة التعليم..النقابات التعليمية تقاطع اجتماع بنموسى

هبة بريس_ الرباط

بعد نعتها من قبل منتسبيها ومناضليها ومعظم رجال ونساء التعليم ب” النقابات المتواطئة”، أعلنت النقابات التعليمية الأربع، مقاطعتها للاجتماع المزمع عقده مع وزير التربية الوطنية يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، كاشفة عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي ينطلق باعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية يوم الخميس 02 نونبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.

وأدانت النقابات المذكورة من خلال بلاغها ” تتوفر هبة بريس على نسخة منه”، ( أدانت) بشدة ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من ما وصفته بالخرق السافر للمنهجية التشاركية و الانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة.

وعبرت النقابات المعنية، عن استغرابها من تصريحات وزير التربية الوطنية المستفزة، مؤكدة على أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية والذي يمكن الرجوع إليه للوقوف على الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة.

كما جددت النقابات التعليمية الأربع، رفضها لمضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237 بتاريخ 9 اکتوبر 2023 وتعلن دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية، مطالبة الحكومة بالزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها.

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