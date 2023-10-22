بعد نعتها ب”المتواطئة”من قبل أسرة التعليم..النقابات التعليمية تقاطع اجتماع بنموسى
بعد نعتها من قبل منتسبيها ومناضليها ومعظم رجال ونساء التعليم ب” النقابات المتواطئة”، أعلنت النقابات التعليمية الأربع، مقاطعتها للاجتماع المزمع عقده مع وزير التربية الوطنية يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، كاشفة عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي ينطلق باعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية يوم الخميس 02 نونبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
وأدانت النقابات المذكورة من خلال بلاغها ” تتوفر هبة بريس على نسخة منه”، ( أدانت) بشدة ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من ما وصفته بالخرق السافر للمنهجية التشاركية و الانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة.
وعبرت النقابات المعنية، عن استغرابها من تصريحات وزير التربية الوطنية المستفزة، مؤكدة على أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية والذي يمكن الرجوع إليه للوقوف على الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة.
كما جددت النقابات التعليمية الأربع، رفضها لمضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237 بتاريخ 9 اکتوبر 2023 وتعلن دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية، مطالبة الحكومة بالزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها.
6 تعليقات
راهوم إديرو عراك الشفارة
في السياق: دون الدخول في مضامين هذا النظام الأساسي وماسببته من احتقان في الوسط التعليمي خاصة فضلاعن إجماع معظم الأسرة التربوية على فقدان ثقتها بالنقابات…..ماألمني وترك حنقاووجعا هو لما قامت الوزارة بإصدار هذا النظام وهي أكيد تعلم ماسيسببه ولم يمر وقت وجيز على زلزال الحوزة الذي تضرر منه جميع المغاربة سواء من فقدوا أسرهم وأقرباءهم وجيرانهم ومنهم أساتذة وأستاذات ومعلمين تضربنا نفسيا والكل تسابق للتضامن بالفليل والكثير …مازلنا نتعايش مع هذا الحدث وأكيد كثيرون ومن ضمنهم الأسرة التعليمية يبحثون عن سبل لتقديم الدعم خاصة مع قدوم فصل الشتاء….وإذا بزلزال هذا النظام …على الأقل شيئا من الرفق بنا وبهذا الوطن…
ويبقوا ملف شيوخ التربية ضحايا النظامين الدين شملهم نظام التقاعد المجحف بارزاقها الان تكون الوزارة الوصية مستعدة لتسوية هذا ملف الدى عمر طويلا
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرًا أو ليصمت
أظن هاد المناصب فيها بزاف ديال الحسد والبغض
لوكانت نية بن موسى حسنة ماألح على سرية الجلسات التفاوضية بينه وبين النقابات وظهر أنه كان يناور لصالح حكومة الحمامة.