بمشاركة المغرب.. انعقاد المنتدى الأول حول السلام والأمن بإفريقيا

هبة بريس ـ الرباط

تحتضن العاصمة الطوغولية لومي، الدورة الأولى لمنتدى السلام والأمن بأفريقيا، تحت شعار “كيف يمكن تعزيز التحولات السياسية نحو حكامة ديمقراطية في أفريقيا؟” بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول الإفريقية من ضمنها المغرب.

ويمثل المغرب في هذا المنتدى السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال.

ويشارك في هذا الحدث الذي ينظم بمبادرة من الطوغو، وزراء خارجية مالي وتشاد وبوركينا فاسو، ومفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، فضلا عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ليوناردو سانتوس سيماو.

ويهدف المنتدى الدولي الذي سيتواصل على مدى يومين ،لأن يكون إطارا إفريقيا لتبادل وتقاسم الخبرات بشأن السلام والأمن ومستقبل القارة الأفريقية وذلك بمشاركة ممثلي الحكومات الإفريقية وغير الأفريقية، وخبراء رفيعي المستوى، وفاعلين من منظمات المجتمع المدني، فضلا عن منظمات دولية.

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