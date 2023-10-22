سطات.. رياح قوية وغبار يحجب الرؤية وسباق لاحتواء الوضع

2023-10-22 / 14:05
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محمد منفلوطي_هبة بريس

تعرف مدينة سطات في هذه اللحظات رياحا قوية وغبارا شديدا يغطي الأرجاء ويعلو السماء، ويحجب رؤية مستعملي الطريق السيار والمحاور الطرقية مما يتطلب المزيد من الحذر أثناء السياقة.

فمع أولــى الدقائق التي صاحبت هبوب الرياح القوية والغبار المتطاير، قامت كاميرا هبة بريس بجولة بمعظم شوارع المدينة ومحيطها، حيث قوة الرياح أسقطت العديد من اليافظات ومعها بعض الأشجار، فيما الراجلون يسارعون الخطى خوفا من أن تتهاوى على رؤوسهم بعض الأشياء المتطايرة من واجهات المقاهي والمحلات المحتلة للملك العمومي…

وقد شوهد عمال النظافة وهم يسابقون الزمن لجمع بعض الأغصان المتساقطة بالشارع العام أو القيام بعملية تشذيبها خوفا من أن تسقط على رؤوس المارة أو السيارات المركونة، فيما بقايا النفايات والأزبال تتطاير في السماء، ومنها ما وجدت طريقها نحو زوايا الأزقة وأمام المنازل لتجتمع هناك مشكلة ركاما فوق بالوعات الصرف الصحي المختنقة أصلا…

بالعالم القروي وغير بعيد عن المدينة، المشهد ذاته يتكرر، غبار ورياح قوية وأشجار تتمايل، وعيون الفلاحين تراقب السماء وتتوسل إلى القدير أن يغيث الجميع غيثا نافعا.

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‫8 تعليقات

  3. قال أبو هريرة رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( الريح من روح الله تعالى ، تأتي بالرحمة ، وتأتي بالعذاب ، فإذا رأيتموها فلا تسبوها ، واسألوا الله من خيرها ، واستعيذوا بالله من شرها )
    ” اللهُم إنا نسألك خيرها، وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ” ..

  4. اللهم لا تبتلينا بما نخاف منه ولا تمتحنا بما نخاف عليه وارزقنا القرب والقبول والرضا اليك…

  7. لا حول ولا قوة الا بالله الارصاد الجوية كم من يوم وهي تعطي تحذيرات لكن الانسان مستهتر بطبعه ..

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