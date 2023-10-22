مستجدات ملعب طنجة العالمي.. الأشغال تسير بوتيرة أسرع من المتوقع
هبة بريس ـ رياضة
تحظى الملاعب التي تشهد الإصلاحات في الوقت الراهن بمتابعة جماهيرية مغربية متميزة، حيث و من خلال تصفح مقاطع فيديو تظهر تقدم الأشغال بملعبي طنجة و الرباط يتضح أن نسب المشاهدة بهم جد مرتفعة بمواقع التواصل الاجتماعي.
و ينتظر الجمهور المغربي بشغف كبير انتهاء الأشغال بملعبي طنجة و الرباط اللذين سيصبحا معلمتين كرويتين عالميتين، حيث تسير الأشغال في الوقت الراهن بوتيرة أسرع من المتوقع.
و تبذل مختلف المصالح المتداخلة في عملية تحديث ملعب طنجة كمثال مجهودات جبارة لتسريع عملية بناء المدرجات، حيث أنه تم الانتهاء من وضع الأساسات و شرع في تركيب جزء من المدرجات السفلى، في انتظار استكمال الأجزاء الجانبية المحيطة بالهياكل.
كما أن الأشغال خارج الملعب تشهد نفس التقدم، بعدما شرعت الشركات المكلفة بوضع أنظمة خاصة لتصريف المياه و كذا استكمال واجهة الملعب الخارجية بشكل سيجعل مركب ابن بطوطة تحفة معمارية قبل أن تكون رياضية.
12 تعليقات
المشكل هو عدم التواصل مع الشركة المشرفة أو القطاع الوصي والاكتفاء بالاجتهادات..
الحمد لله على هذه النعم التي تتقاطر على بلدنا الحبيب تنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027 ثم التظاهرة الرياضية العالمية وهي تنظيم كأس العالم 2030..
المغرب عرف تقدما كبيرا في جودة الملاعب والأرضية ..
التصميم الجديد للملاعب سيعطي للمغرب فرص الدخول للمنافسة العالمية ..
اللهم يسر و احفظ مملكتنا المغربية شعبا وعرشا وأدم علينا نعمة السلم و السلام و التعايش..
نفتخر ببلدنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الرياضي الأول..
هناك عدة أمور يجب التطرق إليها مثل بناء المستشفيات والفنادق المصنفة والبنية التحية وو..
الأشغال العامة للملعب الكبير لطنجة على قدم وساق ..
كذالك على وزارة الرياضة والتعليم الزيادة من عدد الملاعب ..
أصلا هندسة و ساسات بناء ملاعب المغرب قابلة للتجديد و التطور حتى القديمة و ملعب مركب مولاي عبد الله لو لا التغييرات التي همت محيطه ملعب ألعاب القوى و القاعة الرياضية.عكس ما يعتمد على أعمدة فولاذية يصعب حتى تغيير أو صيانة التغطية.
نحن لا نحتاج إلى الملاعب كما نحتاج إلى المستشفيات
نحن الآن في حرب مع الصهاينة و لسنا في كرة القدم .
اللهم انصر غزة