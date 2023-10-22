مستجدات ملعب طنجة العالمي.. الأشغال تسير بوتيرة أسرع من المتوقع

2023-10-22 / 11:04
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هبة بريس ـ رياضة 

تحظى الملاعب التي تشهد الإصلاحات في الوقت الراهن بمتابعة جماهيرية مغربية متميزة، حيث و من خلال تصفح مقاطع فيديو تظهر تقدم الأشغال بملعبي طنجة و الرباط يتضح أن نسب المشاهدة بهم جد مرتفعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

و ينتظر الجمهور المغربي بشغف كبير انتهاء الأشغال بملعبي طنجة و الرباط اللذين سيصبحا معلمتين كرويتين عالميتين، حيث تسير الأشغال في الوقت الراهن بوتيرة أسرع من المتوقع.

و تبذل مختلف المصالح المتداخلة في عملية تحديث ملعب طنجة كمثال مجهودات جبارة لتسريع عملية بناء المدرجات، حيث أنه تم الانتهاء من وضع الأساسات و شرع في تركيب جزء من المدرجات السفلى، في انتظار استكمال الأجزاء الجانبية المحيطة بالهياكل.

كما أن الأشغال خارج الملعب تشهد نفس التقدم، بعدما شرعت الشركات المكلفة بوضع أنظمة خاصة لتصريف المياه و كذا استكمال واجهة الملعب الخارجية بشكل سيجعل مركب ابن بطوطة تحفة معمارية قبل أن تكون رياضية.

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