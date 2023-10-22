هيئة الانضباط بالعصبة الاحترافية تصدر عددا من العقوبات على الأندية و اللاعبين
هبة بريس ـ رياضة
أصدرت هيئة الانضباط التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم عددا من العقوبات على أندية و لاعبي البطولة الاحترافية الثانية بخصوص الجولة السادسة.
و جاءت لائحة العقوبات كتالي:
_ مقابلة نادي شباب بن جرير ونادي سريع وادي زم :
تغريم نادي سريع وادي زم مبلغ 1500 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 89 و51 من قانون الانضباط؛
_ مقابلة نادي الجمعية الرياضية السلاوية والنادي الرياضي المكناسي :
توقيف عبد الاي فال بيي، لاعب نادي الجمعية الرياضية السلاوية لمباراة واحدة (01)، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
_ مقابلة نادي أولمبيك خريبكة ونادي الراسينغ الرياضي:
توقيف محمد السيداني، لاعب نادي الراسينغ الرياضي لمباراة واحدة (01)، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛
_ مقابلة نادي رجاء بني ملال ونادي شباب المسيرة الرياضي :
تغريم نادي رجاء بني ملال مبلغ 1500 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 89 و51 من قانون الانضباط؛
معاقبة نادي رجاء بني ملال، بإجراء مقابلة واحدة (01) بدون جمهور، وتغريمه مبلغ 15.000 درهم، لرمي جماهيره المقذوفات و رفعه للافتات تحمل شعارات غير رياضية ، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 89 و77 من قانون الانضباط؛
_ مقابلة نادي الدفاع الحسني الجديدي ونادي شباب أطلس خنيفرة:
توقيف ياسين مرسل، لاعب نادي الدفاع الحسني الجديدي لمباراة واحدة (01)، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط.