أزيلال..الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم يطال 9455 امرأة

2023-10-21 / 18:41
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

نظمت مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال بتنسيق مع السلطات المحلية ومشاركة جمعيات المجتمع المدني منذ بداية شهر أكتوبر حملات الكشف على مستوى الدوائر والمراكز الصحية التابعة للمندوبية.

الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، التي نظمت تحت شعار :”فحصك الان امان و اطمئنان لا تترددي”، والتي ستستمر إلى 31 اكتوبر 2023، استفادت منها أزيد من 9455 من النساء بالجماعات الترابية بإقليم أزيلال من الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم خلال شهر اكتوبر الجاري، وتوزعت بين 6837 من النساء المستفيدات واللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 69 سنة بالنسبة للكشف عن سرطان الثدي و 2618 من النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين 30 و49 سنة بالنسبة للكشف عن سرطان عنق الرحم.

وحسب تصريحات مسؤولة، فإن الحملات ستستمر إلى حين تحقيق الأهداف المسطرة لها بهدف تعميم الاستفادة لتشمل كافة نساء المنطقة.

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