“المدرب القادم لمانشستر سيتي”.. غوارديولا يوضح موقفه

هبة بريس _ وكالات

نفى الإسباني جوزيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل إنكلترا وأوروبا، ترشيح الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب فريق برايتون، لخلافته في “سيتيزينز”.

وزعم تقرير صحفي أن غوارديولا توقع أمام مجموعة من لاعبي برايتون أن يخلفه دي تزيربي، بعد تعادل الفريقين على ملعب أيمكس في مايو الماضي.

وبحسب ما ورد، قال غوارديولا الذي يمتد عقده مع الفريق المملوك إماراتيا حتى 2025: “هذا هو المدرب القادم لمانشستر سيتي”.

وقدّم دي تزيربي (44 عاما) عملا مثيرا للإعجاب خلال فترة قيادته “سيغالز”، الذين يحلون على سيتي، السبت، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وأصرّ غوارديولا على أنه “لا يتذكّر ما زعمه التقرير”، بيد أنه سارع للإشادة بالإيطالي، قائلا: “لا أتذكّر ذلك. ربما ذاكرتي ضعيفة، لكني متأكّد من أن روبرتو بمقدوره تدريب أي فريق في العالم. ليس لدي أي شكّ”.

وتابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني سابقاً: “لا أتذكر قول ذلك للاعبين.. هذا ليس من شأني. إذا سألني الرئيس عن رأيي سأعطيه. لست المدير الرياضي، وليس من مسؤوليتي قول ما يجري بشكل صحيح أو خاطئ”.

وترك دي تزيربي، مدرب ساسوولو وشاختار دانييتسك الأوكراني سابقا، انطباعا مبهرا منذ توليه تدريب برايتون قبل سنة.

وقاد النادي إلى البطولات الأوروبية للمرة الأولى، بعد حلوله سادسا في برميرليغ الموسم الماضي، واستهل الموسم الحالي بقوّة.

وأشار غوارديولا إلى أن تولي تدريب أكبر الأندية لا يحتاج لخبرة كبيرة، قائلا: “لا ينبغي أن تقود سابقاً أكبر الأندية كي تتولى مهنة تدريبها. عُيّنت مدرباً لبرشلونة بعدما كنت في الدرجة الرابعة دون أي خبرة على المستوى الأول”.

وتابع بيب: “لديك فكرة عن النادي، المدير الرياضي يتبع الفكرة، يوظفون المدرب على أساس هذه الفكرة، ينتدبون اللاعبين لتطبيقها. تسير الأمور على ما يرام عندما يحدث ذلك”.

وأردف المدرب الفذ: “قام مانشستر سيتي بهذا الأمر، ليفربول مع يورغن (الألماني كلوب) لعدة سنوات، فازوا بالألقاب بنفس الطريقة ونفس الأفكار”.

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