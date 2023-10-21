قمة القاهرة…المغرب يرفض محاولات التهجير

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد المغرب رفضه القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، داعيا إلى تكاثف الجهود لايصال المساعدات الدولية وحماية حياة المدنيين خلال الحرب الجارية بقطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة القاها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي مثل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في “قمة السلام” بالقاهرة.

ويذكر، أن المؤتمر مشاركة 30 دولة، وهيئة الأمم المتحدة، وثلاث منظمات إقليمية، في مسعى مشترك لتخفيف حدة التصعيد في غزة وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

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