من القاهرة ..بوريطة يؤكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

نجلاء مزيان : هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بسرعة وانسيابية وبكمية كافية إلى قطاع غزة.

وشدد بوريطة – في كلمته خلال أعمال قمة القاهرة للسلام اليوم السبت – على أهمية الدعوة إلى خفض التصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة ويلات صراع قد يفضى إلى ما تبقى من فرص وأمل الاستقرار والسلام.

ونوه بأهمية الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعدم استهدافهم وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة.

وأبرز ضرورة رفض كل الحلول والأفكار الهادفة إلى ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الأمن القومى للدول المجاورة.

وأشار بوريطة إلى الحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي إلى حل الدولتين دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وأضاف أن المملكة المغربية متشبثة بخيار السلام واستقرار المنطقة والازدهار لجميع الشعوب وتؤكد استعدادها للتنسيق مع جميع الشركاء للانخراط في تعبئة دولية لوقف الاعتداء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0