نبذة عن عبد الرزاق المنصوري الذي عُين عاملا جديدا على إقليم تطوان

2023-10-20 / 19:12
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هبة بريس - مكتب طنجة

أفرجت وزارة الداخلية ، مساء أمس الخميس ، عن لائحة الولاة والعمال الذين تم تعيينهم بعدد من الجهات والعمالات والاقاليم بالمملكة، وذللك بعد التأشير على اللائحة خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي .

وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال ، بينهم عبد الرزاق المنصوري الذي عينه الملك محمد السادس عاملا على إقليم تطوان، وهو خريج معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، وسلك تكوين مفتشي الإدارة الترابية.

وبدأ المنصوري، البالغ من العمر 58 عاما، والحاصل أيضا على دبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، مساره المهني في سنة 1992 كمهندس دولة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، ثم مفتشا بالإدارة الترابية لوزارة الداخلية (1994).

وشغل كذلك منصب الكاتب العام لعمالات أقاليم العرائش (2001)، وبركان (2008)، والقنيطرة (2012).

وعين المنصوري في سنة 2015 عاملا على إقليم تنغير، ثم عاملا مديرا للدراسات بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالنيابة (2016) وعاملا على إقليم ورزازات (2018).

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