طقس الجمعة ..أجواء غائمة مع نزول أمطار

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء ممطرة بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، والريف، والشمال الغربي، والواجهة المتوسطية ومناطق الأطلس.

ويرتقب أن تكون هناك أجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة شمال المنطقة الشرقية، بسوس وبشمال الأقاليم الجنوبية.

وستلاحظ هبات رياح قوية نوعا ما بالواجهة المتوسطية، وبالمنطقة الشرقية، وبالأطلس وبالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا ملموسا.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل وكاب سيم ، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سيم وطانطان.

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