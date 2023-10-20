طقس الجمعة ..أجواء غائمة مع نزول أمطار

2023-10-20 / 09:05
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء ممطرة بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، والريف، والشمال الغربي، والواجهة المتوسطية ومناطق الأطلس.

ويرتقب أن تكون هناك أجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة شمال المنطقة الشرقية، بسوس وبشمال الأقاليم الجنوبية.

وستلاحظ هبات رياح قوية نوعا ما بالواجهة المتوسطية، وبالمنطقة الشرقية، وبالأطلس وبالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا ملموسا.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل وكاب سيم ، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سيم وطانطان.

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‫13 تعليقات

  6. الحمدلله امطار الخير تعم جل مناطق المملكة المغربية ، اللهم اسقينا غيثا نافعا ولا ضارا ياأرحم الراحمين.

  8. الفلاح البسيط جد ماسة إلى هذه التساقطات المطرية ونرجوا من الله عزوجل نزول المطر نافعا ولا ضارا.

  9. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الماء لقوله تعالى (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا…)

  10. الحمدلله على خيره واحسانه اللهم اسقينا غيثا نافعا ولا ضارا انت تعلم ببنياتنا التحتية في حالة يرثى لها..

  11. الحمدلله على هذه التساقطات المطرية وأتمنى أن تنقذ الفلاحة بالمغرب حتى تنخفظ الخظر والفواكه والزيوت وووووو وووووووو وغيرها.

  12. هذه الأمطار ستعود بالنفع ملئ الفرشة المائية والسدود والانهار والحمدلله على نعمة الماء لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي.

  13. الحمدلله مدينتي البارجة وصباح اليوم عرفت أمطار غزيرة وكم كنا مشتاقين إلى سماع صوت نزول المطر والحمدلله..

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