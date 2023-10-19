منتخب الشبان يتعرف على برنامج مشاركته في بطولة شمال أفريقيا

2023-10-19 / 18:13
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هبة بريس ـ رياضة 

أجريت يوم أمس بتونس العاصمة سحب قرعة مباريات دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لمنتخبات مواليد 2005-2006 المقررة في تونس من 11 الى 22 نونبر 2023 بمشاركة منتخبات تونس والجزائر وليبيا ومصر، فضلا عن المنتخب الوطني.

و أسفرت عملية القرعة عن البرنامج التالي:

الجولة الاولى :
13 نونبر 2023
ليبيا – المغرب
تونس – الجزائر

الجولة الثانية
15 نونبر 2023
المغرب – الجزائر
مصر – ليبيا

الجولة الثالثة
17 نونبر 2023
الجزائر – مصر
المغرب – تونس

الجولة الرابعة
19 نونبر 2023
الجزئر – ليبيا
تونس – مصر

الجولة الخامسة
21 نونبر 2023
مصر – المغرب
ليبيا – تونس

وستدور الدورة في شكل بطولة مصغرة على ان يتحصل المنتخب الذي سيحرز المركز الاول اللقب.

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