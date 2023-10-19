منتخب الشبان يتعرف على برنامج مشاركته في بطولة شمال أفريقيا

هبة بريس ـ رياضة

أجريت يوم أمس بتونس العاصمة سحب قرعة مباريات دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لمنتخبات مواليد 2005-2006 المقررة في تونس من 11 الى 22 نونبر 2023 بمشاركة منتخبات تونس والجزائر وليبيا ومصر، فضلا عن المنتخب الوطني.

و أسفرت عملية القرعة عن البرنامج التالي:

الجولة الاولى :

13 نونبر 2023

ليبيا – المغرب

تونس – الجزائر

الجولة الثانية

15 نونبر 2023

المغرب – الجزائر

مصر – ليبيا

الجولة الثالثة

17 نونبر 2023

الجزائر – مصر

المغرب – تونس

الجولة الرابعة

19 نونبر 2023

الجزئر – ليبيا

تونس – مصر

الجولة الخامسة

21 نونبر 2023

مصر – المغرب

ليبيا – تونس

وستدور الدورة في شكل بطولة مصغرة على ان يتحصل المنتخب الذي سيحرز المركز الاول اللقب.

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