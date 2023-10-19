الاتحاد الأوروبي يرصد 500 مليون يورو لتسريع إنتاج الذخائر

هبة بريس _ و م ع

تعتزم المفوضية الأوروبية تخصيص 500 مليون يورو لدعم المشاريع الرامية إلى تسريع إنتاج الذخائر والصواريخ بالاتحاد الأوروبي للفترة 2023-2025.

وأوضحت المفوضية التي اعتمدت، أمس الأربعاء، برنامج العمل الرامي إلى دعم إنتاج الذخائر للفترة 2023-2025، أن هذا الأخير سيخصص 500 مليون يورو لدعم مشاريع استثمارية بقيمة يمكن أن تصل إلى 1,4 مليار يورو، وذلك بهدف تسريع إنتاج الذخائر والصواريخ في الاتحاد.

وعلى هذا الأساس، أطلقت بروكسيل، لأول مرة، طلبات مقترحات تروم انتقاء وتمويل مشاريع “تعمل على تحسين قدرات الإنتاج الأوروبية لمنتجات الدفاع ودعم مرونة سلاسل الإمداد ذات الصلة”.

وأكدت المفوضية في بلاغ لها أن “برنامج العمل الرامي إلى دعم إنتاج الذخائر سينكب على معالجة السلاسل الطويلة من التضييق على الذخائر والصواريخ في الاتحاد الأوروبي والنرويج، من خلال مساعدة الصناعة على التكيف السريع مع الاتجاهات الجديدة في السوق وتقليص النفقات”.

من جهة أخرى، سيدعم هذا القانون توسيع أو تحديث خطوط الإنتاج القائمة، إنشاء خطوط جديدة، مشاريع إعادة استخدام الذخائر القديمة، تأمين سلاسل القيمة وتقليص العجز في الكفاءات.

إلى جانب ذلك، فإن هذا البرنامج يتوخى تيسير الولوج إلى التمويل من قبل مصنعي الدفاع في مجالات الذخائر والصواريخ، مقابل غلاف مالي قدره 30 مليون يورو. ويتعلق الأمر بالسماح للشركات بالولوج على نحو أسهل إلى التمويلات العمومية والخاصة وتسريع الاستثمارات اللازمة من أجل رفع قدرات التصنيع.

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