شركة “نستله” تغلق مصنع إنتاج في إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

قالت شركة نستله إنها “أغلقت مؤقتاً” أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل “كإجراء احترازي”، لتصبح أول شركة عملاقة للمنتجات الاستهلاكية تتخذ إجراء يتعلق بالصراع هناك.

وأوقفت عدة شركات عالمية مؤقتاً بعض عملياتها في إسرائيل، وطلبت من موظفيها العمل من المنزل، بعد هجوم مباغت من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مارك شنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة نستله، في اتصال مع الصحفيين بشأن الأرباح: “نركز على سلامة زملائنا وموظفينا. ليس لدي أي تعليق على تطور الأعمال… اتخذنا الإجراءات الاحترازية اللازمة”.

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