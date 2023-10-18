حزب “البام” يشجب الاعتداء الوحشي على مستشفى غزة ويدعو لفك الحصار عن القطاع

هبة بريس - الرباط

أدان حزب الأصالة والمعاصرة الاعتداء الوحشي الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مستشفى “المعمداني” بقطاع غزة والذي أدى الى مقتل العشرات وفق مصادر صحية فلسطينية .

وقال حزب الأصالة والمعاصرة في بيان له أنه تابع صور الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مستشفى “المعمداني” بقطاع غزة، مخلفا مئات الشهداء والجرحى في صفوف المواطنات والمواطنين الفلسطينيين الأبرياء، في اعتداء سافر على المرضى والجرحى، واستهداف غير مسبوق للأطقم الطبية المحمية بقوة القانون الدولي، في عملية أقل ما يقال عنها أنها جريمة حرب دولية مكتملة الأركان، استهدفت الاعتداء على مكان مقدس وفق الشرائع والمواثيق والعهود الدولية.

واستنكر الحزب في بيانه تمادي القوات الإسرائيلية في خرق القوانين الدولية التي تجرم استهداف العمليات العسكرية للمستشفيات والملاجئ واستهداف الأطقم الطبية والعاملين بصفة إنسانية في عمليات الإسعافات مثمنا موقف المملكة المغربية المعبر عنه أمس الثلاثاء، الذي كان سباقا لإدانة هذا الهجوم وهذا العدوان بشكل واضح.

ورفض حزب الأصالة والمعاصرة صمت المجتمع الدولي إزاء هذه المجازر التي يتعرض لها الأطفال والشيوخ والنساء والمواطنين العزل بغزة من قبل القوات الإسرائيلية، التي تمادت في المس بكل القيم الإنسانية وخرق المواثيق الدولية.

وناشد الحزب جميع القوى الدولية والمؤسسات الأممية التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات السافرة، وحماية حقوقه وعلى رأسها حقه في الحياة وفي السلم والأمن.

ودعا الحزب المنتظم الدولي والمؤسسات الأممية المعنية، إلى التدخل العاجل لرفع الحصار الحالي على قطاع غزة، وإعمال كافة الجهود لوقف عقاب التجويع الجماعي الذي تمارسه القوات الإسرائلية في حق المواطنات والمواطنين العزل، والعمل على إمدادهم بشكل فوري بالغذاء والماء والدواء.

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