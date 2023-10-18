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الصحراء المغربية.. الكونغو الديمقراطية تدعم مخطط الحكم الذاتي

2023-10-18 / 19:38
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هبة بريس

جددت جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنيويورك، دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، أبرز السفير الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، زينون موكونغو نغاي، أن بلاده “ترغب في اغتنام هذه الفرصة لتجديد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، والذي يعد متينا وجادا ومنسجما مع ميثاق الأمم المتحدة”.

كما سلط الضوء على التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي تم إطلاقه سنة 2015، مبرزا أن هذا النموذج ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.

وأشاد الدبلوماسي بعقد اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف، بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا لقرارات مجلس الأمن، داعيا هؤلاء المشاركين إلى مواصلة الانخراط، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، طيلة العملية السياسية وإلى حين استكمالها.

وجدد الدبلوماسي التأكيد، كذلك، على دعم بلاده للعملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، والهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007.

وأشاد، في هذا السياق، بجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير المفاوضات بغية التوصل إلى تسوية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مضيفا أن من شأن التوصل إلى الحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده والتعاون الوثيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي، أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.

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