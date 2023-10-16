أبوعبيدة: سنطلق سراح الأسرى الأجانب والتدخل البري لا يرهبنا

2023-10-16 / 22:07
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هبة بريس_ الرباط

في الوقت الذي ينتظر فيه العالم ويرتقب تدخلا عسكريا اسرائيليا بريا إلى قطاع غزة، وفي سياق التدافع السياسي لحلحلة موضوع الأسرى، خرج الناطق الرسمي باسم كتائب القسام ” أبو عبيدة”، ليقطع الشك باليقين، بأن الحرب البرية لاترهبهم وهم مستعدون لها، و مصرون على أن يدخلون الفرحة بإذن الله لكل بيت فلسطيني، وهذا وعد قطعوه على أنفسهم يقول أبو عبيدة.

وأضاف أبو عبيدة قبل قليل، أن هناك أسرى كثر، وهم من جنسيات مختلفة ويصعب التحقق من هوياتهم في المعركة، مؤكدا أنهم ضيوف لدى الشعب الفلسطيني إلى حين إطلاق سراحهم حينما تسمح الظروف الميدانية.

ودعا أبو عبيدة كل دول العالم لتحذير حَمَلة جنسياتها من القتال في جيش اسرائيل، الذي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصَرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه.

وقلل أبو عبيدة من التلويح بالتدخل البري، قائلا بأن هذه التحذيرات لا ترهبهم، بقدر ما ستكون فرصة جديدة لمحاسبة الجيش الاسرائيلي.

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