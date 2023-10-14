تطورات غزة..بايدن يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو ومحمود عباس

هبة بريس - وكالات

ذكر بيانان صادران عن مكتبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث هاتفيا مع كل منهما السبت.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أبلغ بايدن بأن “الوحدة والإصرار” ضروريان لتحقيق أهداف إسرائيل القتالية في مواجهة حركة حماس في غزة، مضيفا أنه شكر الرئيس على دعمه.

من جهته، قال البيت الأبيض إن بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل خلال اتصاله مع نتنياهو.

وقال مكتب عباس إن الرئيس الفلسطيني شدد خلال اتصاله مع بايدن على الرفض الكامل لـ”تهجير الفلسطينيين من غزة” بعد الهجوم الدامي الذي شنته حماس.

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