الركراكي يؤكد جاهزية أسود الأطلس لمواجهة ساحل العاج
هبة بريس - القسم الرياضي
أكد الناخب الوطني وليد الركراكي جاهزية أسود الأطلس لمواجهة ساحل العاج، في المباراة الودية المقررة غدا السبت بالعاصمة الايفوارية ابيدجان.
وقال الركراكي خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :”نحن جاهزون لهذه المباراة التي ستكون صعبة، ونعلم جيدا ان اي منتخب نواجهه يريد الفوز علينا”.
وأضاف :”امرابط سيغيب عن مباراة الغد، لأنه يعاني من مشاكل على مستوى الظهر، وغيابه امام ساحل الحاجة هو فرصة أمام اسماء اخرى”.
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10 تعليقات
بالتوفيق والنجاح لأسود الأطلس..
أمرابط هو السد المنيع والدفاع القوي..
تحية تقدير واحترام لأسود الأطلس وعلى رأسهم وليد ركراكي..
بالنجاح والتوفيق للأبطال..
المنتخب الوطني المغربي يحتل المرتبة 14 عالميا والأول افريقيا..
الحمد على على أن الركراكي استطاع ظم إبراهيم دياز الى التشكيلة الوطنية ..
المنتخب الوطني المغربي فريق مرعب وله تكوين أكاديمي محض..
اللهم احفظهم بحفظك التام..
مربوحة ان شاء الله تعالى..
نتمنى أن يفوز بالكأس الافريقي..