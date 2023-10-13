الركراكي يؤكد جاهزية أسود الأطلس لمواجهة ساحل العاج

2023-10-13 / 20:26
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هبة بريس - القسم الرياضي

أكد الناخب الوطني وليد الركراكي جاهزية أسود الأطلس لمواجهة ساحل العاج، في المباراة الودية المقررة غدا السبت بالعاصمة الايفوارية ابيدجان.

وقال الركراكي خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :”نحن جاهزون لهذه المباراة التي ستكون صعبة، ونعلم جيدا ان اي منتخب نواجهه يريد الفوز علينا”.

وأضاف :”امرابط سيغيب عن مباراة الغد، لأنه يعاني من مشاكل على مستوى الظهر، وغيابه امام ساحل الحاجة هو فرصة أمام اسماء اخرى”.

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