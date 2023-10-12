الجيش الإسرائيلي: “قصفنا غزة بحوالي 6000 قنبلة في الأيام الأخيرة”

هبة بريس ـ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قصف قطاع غزة بأربعة آلاف طن من المتفجرات منذ السبت من خلال “إطلاق 6000 قنبلة” على القطاع.

وتوعدت إسرائيل بعدم تقديم المياه ولا المساعدات الإنسانية أو أية موارد إلى القطاع حتى تفرج حماس عن الرهائن.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 1400 قتيل، بينهم 447 طفلا و248 امرأة، و6200 جريح، فيما بلغ عدد القتلى من الجانب الإسرائيلي 1300 حسب هيئة البث الإسرائيلية.

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