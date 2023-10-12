الجيش الإسرائيلي: “قصفنا غزة بحوالي 6000 قنبلة في الأيام الأخيرة”

2023-10-12 / 18:41
2

هبة بريس ـ وكالات 

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قصف قطاع غزة بأربعة آلاف طن من المتفجرات منذ السبت من خلال “إطلاق 6000 قنبلة” على القطاع.

وتوعدت إسرائيل بعدم تقديم المياه ولا المساعدات الإنسانية أو أية موارد إلى القطاع حتى تفرج حماس عن الرهائن.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 1400 قتيل، بينهم 447 طفلا و248 امرأة، و6200 جريح، فيما بلغ عدد القتلى من الجانب الإسرائيلي 1300 حسب هيئة البث الإسرائيلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون يعلن بداية المناقشات بشأن الرهائن الفرنسيين لدى “حماس”

ماكرون يعلن بداية المناقشات بشأن الرهائن الفرنسيين لدى “حماس”

2023-10-12 / 18:24
Photo of لأول مرة في السويد.. إدانة رجل أحرق المصحف

لأول مرة في السويد.. إدانة رجل أحرق المصحف

2023-10-12 / 16:57
Photo of غارات مكثفة على غزة وحصيلة القتلى تجاوزت 1400

غارات مكثفة على غزة وحصيلة القتلى تجاوزت 1400

2023-10-12 / 16:10
Photo of صحفي معارض : تبون يشتغل 4 ساعات في اليوم فقط

صحفي معارض : تبون يشتغل 4 ساعات في اليوم…

2023-10-12 / 14:40
Photo of بلينكن : جئت إلى إسرائيل كيهودي أيضا !

بلينكن : جئت إلى إسرائيل كيهودي أيضا !

2023-10-12 / 14:00
Photo of وزير العدل الفرنسي يهدد بالسجن لمن يتعاطفون مع غزة

وزير العدل الفرنسي يهدد بالسجن لمن يتعاطفون مع غزة

2023-10-12 / 12:12
Photo of سادس أيام الحرب …ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين الى 1200

سادس أيام الحرب …ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين الى 1200

2023-10-12 / 10:30

سادس أيام الحرب …ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300

2023-10-12 / 09:23
Photo of وصول “أنتوني بلينكن” إلى تل أبيب في زيارة تضامن

وصول “أنتوني بلينكن” إلى تل أبيب في زيارة تضامن

2023-10-12 / 09:14
Photo of السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها ليومين بسبب المظاهرات

السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها ليومين بسبب المظاهرات

2023-10-11 / 23:29

‫2 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.نسأل الله تعالى السلامة والعافية للشعب الفلسطيني الشقيق..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق